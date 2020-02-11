Федерер и Надаль праздновали до утра после выставочного матча в ЮАР

Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль после выставочного матча в Кейптауне (ЮАР) праздновали до утра, сообщает Tennis World USA. На вечеринке присутствовали их семьи и близкие друзья, а также бывшая четвёртая ракетка мира чех Томаш Бердых.



Для теннисистов выступала южноафриканская группа Watershed. В своём «инстаграме» группа так прокомментировала прошедшую вечеринку: «Сумасшествие! Нас попросили выступить эксклюзивно для гигантов спорта Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, а также для их друзей и семей. Эту ночь мы никогда не забудем».

Гитарист Watershed Гидеон Боутс отметил: «Только что провели акустический сет для Роджера Федерера и его семьи в 2 часа ночи».

Федерер одержал победу над Надалем со счётом 6:4, 3:6, 6:3. На выставочном матче был установлен рекорд посещаемости — 51 954 зрителя.

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