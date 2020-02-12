Успех Кудерметовой, вылет Касаткиной и разгром от Кузнецовой. Фото с Spb Ladies Trophy

11 февраля в Санкт-Петербурге на стадионе «Сибур-Арена» состоялись очередные матчи турнира St. Petersburg Ladies Trophy.
В первой встрече российская теннисистка Вероника Кудерметова со счётом 7:6 (7:4), 1:6, 7:5 обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Продолжительность встречи составила 2 часа 36 минут.
В следующей стадии соревнований Кудерметова встретится с теннисисткой из Нидерландов Кики Бертенс, которая посеяна на турнире под вторым номером. Матч состоится сегодня, 12 февраля.
Бертенс является действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy. В прошлогоднем финале она переиграла Донну Векич из Хорватии — 7:6 (7:2), 6:4.
Во втором матче российская теннисистка Светлана Кузнецова, получившая уайлд-кард от организаторов турнира, успешно преодолела первый круг. Она разгромила представительницу США Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут.
За выход в четвертьфинал Кузнецова поборется со швейцаркой Белиндой Бенчич, посеянной под первым номером.
В третьем матче российская теннисистка Екатерина Александрова со счётом 6:4, 3:6, 6:4 обыграла соотечественницу Дарью Касаткину. Продолжительность встречи составила 2 часа 2 минуты.
На следующей стадии соревнований Александрова 13 февраля встретится с прошлогодней финалисткой турнира – хорваткой Донной Векич.
Лучшие кадры с турнира St. Petersburg Ladies Trophy – в фоторепортаже Александра Сафонова специально для «Формулы ТХ».
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