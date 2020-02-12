Кузнецова уступила Бенчич и покинула St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела пробиться во второй круг соревнований в Санкт-Петербурге. В первом же матче на турнире она уступила лидеру посева Белинде Бенчич из Швейцарии — 6:7 (4:7), 4:6.



Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Кузнецова отметилась 4 эйсами, 5 двойными ошибками и 3 брейк-пойнтами из 6. На счету Бенчич 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта.



Следующей соперницей Белинды станет победительница матча Ализе Корне (Франция) — Мария Саккари (Греция, 6).



Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6, 6:4. Нынешний турнир завершится 16 февраля.