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Кузнецова уступила Бенчич и покинула St. Petersburg Ladies Trophy

Кузнецова уступила Бенчич и покинула St. Petersburg Ladies Trophy
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела пробиться во второй круг соревнований в Санкт-Петербурге. В первом же матче на турнире она уступила лидеру посева Белинде Бенчич из Швейцарии — 6:7 (4:7), 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Кузнецова отметилась 4 эйсами, 5 двойными ошибками и 3 брейк-пойнтами из 6. На счету Бенчич 2 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Белинды станет победительница матча Ализе Корне (Франция) — Мария Саккари (Греция, 6).

Действующей чемпионкой St. Petersburg Ladies Trophy является теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс. В решающем матче прошлогоднего розыгрыша она обыграла Донну Векич из Хорватии со счётом 7:6, 6:4. Нынешний турнир завершится 16 февраля.

Санкт-Петербург. 2-й круг
12 февраля 2020, среда. 18:30 МСК
Белинда Бенчич
5
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		4  
         
Светлана Кузнецова
49
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
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