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Кузнецова — о поражении от Бенчич: к себе вопросов нет, я сделала всё, что могла

Кузнецова — о поражении от Бенчич: к себе вопросов нет, я сделала всё, что могла
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свой вылет из соревнований в Санкт-Петербурге. В двух партиях она уступила Белинде Бенчич из Швейцарии — 6:7 (4:7), 4:6.

«Считаю, что теннис был очень достойный, мы здорово играли. Это любимое покрытие Белинды, на мой взгляд. Для меня такое покрытие менее комфортно, но я с каждым годом всё лучше и лучше играю в зале.

У меня к себе нет вопросов, я сделала всё, что могла. Просто Белинда играет на очень хорошем уровне, находится в топ-5. Мне не хватило подачи и чёткого плана в решающие моменты. Она действовала лучше, но тут я больше ссылаюсь на уверенность и наигранность в матчах», — цитирует Кузнецову «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Бенчич является пятой ракеткой мира и первым номером посева St. Petersburg Ladies Trophy.

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