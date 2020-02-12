Кузнецова — о поражении от Бенчич: к себе вопросов нет, я сделала всё, что могла

Российская теннисистка Светлана Кузнецова прокомментировала свой вылет из соревнований в Санкт-Петербурге. В двух партиях она уступила Белинде Бенчич из Швейцарии — 6:7 (4:7), 4:6.



«Считаю, что теннис был очень достойный, мы здорово играли. Это любимое покрытие Белинды, на мой взгляд. Для меня такое покрытие менее комфортно, но я с каждым годом всё лучше и лучше играю в зале.



У меня к себе нет вопросов, я сделала всё, что могла. Просто Белинда играет на очень хорошем уровне, находится в топ-5. Мне не хватило подачи и чёткого плана в решающие моменты. Она действовала лучше, но тут я больше ссылаюсь на уверенность и наигранность в матчах», — цитирует Кузнецову «Матч ТВ».

Стоит отметить, что Бенчич является пятой ракеткой мира и первым номером посева St. Petersburg Ladies Trophy.