Федерер пропустит «Мастерсы» в Риме и Мадриде
Тони Годсик, агент 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» Роджера Федерера, опроверг информацию об участии швейцарца в «Мастерсах» в Риме и Мадриде. Вероятно, в предстоящем грунтовом сезоне швейцарец сыграет лишь на одном турнире — Открытом чемпионате Франции.
«Только что получил подтверждение от Тони Годсика о том, что слухи о выступлении Роджера Федерера на „Мастерсах“ в Риме и Мадриде в 2020 году неправдивы. Вероятно, он сыграет только на „Ролан Гаррос“, — сообщил швейцарский журналист Рене Штауффер в своём »твиттере".
В минувшем сезоне Роджер выступал на грунтовых турнирах впервые после трёхлетнего перерыва. На «Ролан Гаррос» 2019 года он дошёл до полуфинала. В рейтинге ATP 38-летний швейцарец занимает третью строчку.
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