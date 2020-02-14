Бертенс — о матче с Александровой: думаю, зрители снова будут болеть против меня

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс прокомментировала выступление на турнире в Санкт-Петербурге. В четвертьфинальном матче Бертенс одолела россиянку Анастасию Потапову (6:4, 7:6). В полуфинале турнира теннисистка встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

«Сегодня был тяжёлый матч. Я думаю, Потапова сыграла хорошо, особенно во втором сете. Она продолжала бороться. Я считаю, что сегодня показала не лучшую игру, даже не знаю, как мне удалось победить в двух сетах. Во втором сете у нас были длительные розыгрыши, приходилось много перемещаться. Она отличный боец на корте, поэтому иногда розыгрыши длились целую вечность.

Посмотрим, как всё сложится в следующем матче. Александрова – ещё одна россиянка, поэтому я думаю, что зрители снова будут болеть против меня (смеётся). По-моему, всё в порядке. Я просто подготовлюсь так хорошо, как смогу, и буду готова к большому поединку», – приводит слова Бертенс официальный сайт WTA.