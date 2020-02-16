Бертенс выиграла турнир в Санкт-Петербурге во второй раз подряд

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу в финальном матче St. Petersburg Ladies Trophy 2020 против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Матч завершился со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. На счету Бертенс 6 эйсов, 5 двойных ошибков и 4 реализованных брейк-пойнтов из 8. Рыбакина 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Бертенс одолела россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:1, 4:6, 6:1.

В финале прошлогоднего турнира в Санкт-Петербурге Бертенс одолела представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 7:6, 6:4.

Ранее Бертенс заявила, что не примет участия в соревнованиях категории Premier в Дубае (ОАЭ).