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Бертенс выиграла турнир в Санкт-Петербурге во второй раз подряд

Бертенс выиграла турнир в Санкт-Петербурге во второй раз подряд
Теннис / WTA 0

Нидерландская теннисистка Кики Бертенс одержала победу в финальном матче St. Petersburg Ladies Trophy 2020 против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Матч завершился со счётом 6:1, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 15 минут. На счету Бертенс 6 эйсов, 5 двойных ошибков и 4 реализованных брейк-пойнтов из 8. Рыбакина 3 раза подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Бертенс одолела россиянку Екатерину Александрову со счётом 6:1, 4:6, 6:1.

В финале прошлогоднего турнира в Санкт-Петербурге Бертенс одолела представительницу Хорватии Донну Векич со счётом 7:6, 6:4.

Ранее Бертенс заявила, что не примет участия в соревнованиях категории Premier в Дубае (ОАЭ).

Санкт-Петербург. Финал
16 февраля 2020, воскресенье. 16:30 МСК
Елена Рыбакина
25
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Кики Бертенс
8
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
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