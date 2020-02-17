Александрова впервые стала 25-й ракеткой мира

В обновлённом рейтинге WTA от 17 февраля швейцарка Белинда Бенчич поднялась на четвёртую позицию, канадка Бьянка Андрееску — на пятую. Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, впервые в карьере заняла 25-ю строчку.
Рейтинг WTA. 17 февраля
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 5796.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5290.
4 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4720.
5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665.
6 (4). Элина Свитолина (Украина) — 4650.
7 (7). Софья Кенин (США) — 4495.
8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915.
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3626.
…
25 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1825…
31 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1486...
39 (38). Вероника Кудерметова (Россия) — 1353...
46 (49). Светлана Кузнецова (Россия) — 1178...
61 (54). Анна Блинкова (Россия) — 984...
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 850...
81 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 763.
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