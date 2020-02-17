«Томич вывел слив матча на новый уровень». Бернарда раскритиковали за разгромное поражение

Австралийский теннисист Бернард Томич вновь оказался в центре внимания после разгромного поражения в матче с латвийцем Эрнестом Гулбисом в квалификации турнира в Делрэй-Бич со счётом 2:6, 0:6. Во втором сете австралиец выиграл всего три очка.

Болельщики в социальных сетях раскритиковали Томича за очередное безвольное поражение, сообщает Yahoo Sports Australia. В частности, один из пользователей написал в «Твиттере»: «Я думал, что первый сет сложился легко для Гулбиса. Но Томич вывел слив матча на новый уровень, выиграв всего три очка во втором». Другой болельщик написал, что Бернард «вообще не боролся».

«Томич протирал линию тряпкой, прилагая больше сил, чем за весь матч», — говорится ещё в одном комментарии.

Ранее в квалификации турнира в Нью-Йорке Томич проиграл японцу Го Соеде со счётом 2:6, 1:6. Встреча продолжалась всего 39 минут и 22 секунды.