Джокович — о Федерере и Надале: в душевых кабинах мы не смотрим друг на друга
17-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о неловких моментах, возникающих, когда ему приходится делить раздевалку со швейцарцем Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем.
«В большинстве случаев мы избегаем друг друга. Раздевалки везде не очень большие, так что иногда мы прячемся за своими шкафчиками. Иногда мы принимаем душ в соседних кабинах. Но мы не смотрим друг на друга, ха-ха-ха. Это немного некомфортно. Мы в очень неловких ситуациях. Мы все испытываем большие эмоции», — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в «твиттере».
За карьеру Федерер выиграл 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде. На счету Надаля 19 таких трофеев.
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