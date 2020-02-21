Медведев: после ухода Сервара с арены я ни слова не сказал
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал решение тренера Жиля Сервара уйти с арены после того, как пятая ракетка мира проиграл первый сет матча второго круга турнира в Марселе (Франция) с представителем Италии Янником Синнером со счётом 1:6. По словам тренера, он хотел таким образом добиться реакции подопечного.
«С моим поведением на корте, даже если бы вся моя команда ушла, я бы посчитал, что это нормально. Сервара был прав. Его поступок помог мне вернуть энергию. После этого я вообще ни слова не сказал», — приводит слова Медведева L'Equipe.
Россиянин одержал победу со счётом 1:6, 6:1, 6:2. За выход в полуфинал Медведев поспорит с хозяином кортов Жилем Симоном. Турнир в Марселе завершится 23 февраля.
Тренер Медведева: меня раздражает, когда Даниил плачет из-за каждого проигранного очка
«Не мог смотреть, как я не попадаю». Тренер Медведева ушёл с трибуны во время игры Даниила
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