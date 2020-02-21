Бублик: я ненавижу теннис всем сердцем. Играю только ради денег

22-летний представитель Казахстана Александр Бублик рассказал об отношении к теннису. В рейтинге ATP уроженец Гатчины занимает 55-ю строчку.
«Я ненавижу теннис всем сердцем. Если честно, я вообще не вижу ничего позитивного в том, чтобы быть теннисистом. Я играю только ради денег. Если бы денег не было, я бы тут же перестал играть в теннис. Пока я заработал недостаточно. В противном случае уже завершил бы карьеру. Конечно, я ещё не достиг уровня моего друга Бернарда Томича, но я не так уж далеко.
Мне нравится теннис, я люблю бить по мячу. Конечно, после завершения карьеры я продолжу играть в теннис. Я даже умру во время игры в теннис. Но профессионально играть каждый день с новыми соперниками — это тяжело», — приводит слова Бублика L'Equipe.
До ноября 2016 года Бублик выступал за Россию.
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