Бублик: я ненавижу теннис всем сердцем. Играю только ради денег

22-летний представитель Казахстана Александр Бублик рассказал об отношении к теннису. В рейтинге ATP уроженец Гатчины занимает 55-ю строчку.

«Я ненавижу теннис всем сердцем. Если честно, я вообще не вижу ничего позитивного в том, чтобы быть теннисистом. Я играю только ради денег. Если бы денег не было, я бы тут же перестал играть в теннис. Пока я заработал недостаточно. В противном случае уже завершил бы карьеру. Конечно, я ещё не достиг уровня моего друга Бернарда Томича, но я не так уж далеко.

Мне нравится теннис, я люблю бить по мячу. Конечно, после завершения карьеры я продолжу играть в теннис. Я даже умру во время игры в теннис. Но профессионально играть каждый день с новыми соперниками — это тяжело», — приводит слова Бублика L'Equipe.

До ноября 2016 года Бублик выступал за Россию.

Рублёв победил Бублика и вышел в четвертьфинал турнира в Роттердаме