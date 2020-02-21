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Бублик обыграл Шаповалова и вышел в полуфинал турнира в Марселе

Бублик обыграл Шаповалова и вышел в полуфинал турнира в Марселе
Теннис / ATP 0

Теннисист из Казахстана Александр Бублик обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова в четвертьфинале турнира в Марселе (Франция) со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 16 минут. На счету Бублика 14 эйсов, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9. Шаповалов 7 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 10.

В полуфинальной стадии турнира Бублик встретится с победителем встречи канадца Вашека Поспишила и грека Стефаноса Циципаса, который является действующим чемпионом турнира. В прошлогоднем финале Циципас одолел казахского теннисиста Михаила Кукушкина со счётом 7:5, 7:6.

На текущий момент Бублик занимает 55-ю строчку в рейтинге ATP.

Бублик: я ненавижу теннис всем сердцем. Играю только ради денег
Марсель. 1/4 финала
21 февраля 2020, пятница. 17:00 МСК
Александр Бублик
55
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 6
5 		6 3
         
Денис Шаповалов
15
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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