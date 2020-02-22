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Медведев проиграл сет со счётом 0:6 в восьмой раз в карьере

Медведев проиграл сет со счётом 0:6 в восьмой раз в карьере
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Даниил Медведев в четвертьфинале турнира в Марселе (Франция) уступил французу Жилю Симону со счётом 4:6, 0:6. В первой партии уроженец Москвы повёл 3:1 с брейком, однако затем до конца матча взял на своей подаче только один гейм.

Во втором сете Медведев в восьмой раз в карьере уступил партию со счётом 0:6. В 2019 году такое произошло дважды — в финалах турниров в Барселоне и Монреале.

Симон впервые с 2016 года смог победить теннисиста топ-5. За выход в финал француз поборется с 19-летним канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Действующим чемпионом турнира в Марселе является грек Стефанос Циципас. Он также пробился в полуфинал соревнований, обыграв канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.

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