Оже-Альяссим: удивился, как быстро сыграли Симон и Медведев

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от предстоящего матча с французом Жилем Симоном в полуфинале турнира в Марселе. Ранее Симон нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву.
«В первом сете матча с Герасимовым возникли трудности. Но я удивился, как быстро сыграли Симон и Медведев. Мне потребовалось время, чтобы сконцентрироваться. Однако я знал, как добиться успеха.
Симон хорошо здесь выступает с первого круга. Будет сложно в физическом плане. Следует избегать длинных розыгрышей. По возможности надо атаковать. Никто не любит защищаться", — цитирует Оже-Альяссима L'Equipe.
Действующим чемпионом турнира в Марселе является греческий теннисист Стефанос Циципас. Ранее в четвертьфинале он обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.
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