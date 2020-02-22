Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Федерация регби — Кубок шести наций 2020
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Оже-Альяссим: удивился, как быстро сыграли Симон и Медведев

Оже-Альяссим: удивился, как быстро сыграли Симон и Медведев
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим поделился ожиданиями от предстоящего матча с французом Жилем Симоном в полуфинале турнира в Марселе. Ранее Симон нанёс поражение россиянину Даниилу Медведеву.

«В первом сете матча с Герасимовым возникли трудности. Но я удивился, как быстро сыграли Симон и Медведев. Мне потребовалось время, чтобы сконцентрироваться. Однако я знал, как добиться успеха.

Симон хорошо здесь выступает с первого круга. Будет сложно в физическом плане. Следует избегать длинных розыгрышей. По возможности надо атаковать. Никто не любит защищаться", — цитирует Оже-Альяссима L'Equipe.

Действующим чемпионом турнира в Марселе является греческий теннисист Стефанос Циципас. Ранее в четвертьфинале он обыграл канадца Вашека Поспишила со счётом 7:5, 6:3.

Белорус Герасимов не сумел пробиться в полуфинал турнира в Марселе
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020