Циципас — о победе в Марселе: я горжусь тем, что не сломался психологически

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы на турнире в Марселе (Франция). В финальном матче Циципас одолел канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:4.
«Сегодня я играл хорошо и качественно, я показал всем, на что способен. Я хорошо подавал, хорошо перемещался, в целом доминировал и принимал разумные решения.
Я горжусь тем, что ни разу не сломался психологически. Это очень хорошо, я очень доволен своим психологическим состоянием на протяжении всего матча. Горжусь, что победил без проигыша в сете, но я не буду думать об этом слишком много. Я просто продолжу делать свою работу, чтобы стать ещё лучше в следующий раз. Я уважаю каждого своего соперника. Я один из тех людей, за чьей игрой могут наблюдать с интересом, для меня это значит очень многое», – цитирует Циципаса официальный сайт ATP.
- 23 февраля 2020
-
23:43
-
21:48
-
21:17
-
20:24
-
19:36
-
18:56
-
17:51
-
16:38
-
11:58
-
10:17
-
09:20
-
00:22
- 22 февраля 2020
-
21:24
-
21:06
-
20:48
-
19:33
-
16:58
-
09:07
-
05:16
-
00:54
-
00:31
- 21 февраля 2020
-
22:40
-
21:28
-
20:38
-
20:09
-
19:42
-
19:33
-
18:23
-
17:16
-
16:22
-
15:07
-
14:30
-
13:52
-
13:13
-
12:20