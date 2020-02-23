Циципас — о победе в Марселе: я горжусь тем, что не сломался психологически

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился эмоциями после победы на турнире в Марселе (Франция). В финальном матче Циципас одолел канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:4.

«Сегодня я играл хорошо и качественно, я показал всем, на что способен. Я хорошо подавал, хорошо перемещался, в целом доминировал и принимал разумные решения.



Я горжусь тем, что ни разу не сломался психологически. Это очень хорошо, я очень доволен своим психологическим состоянием на протяжении всего матча. Горжусь, что победил без проигыша в сете, но я не буду думать об этом слишком много. Я просто продолжу делать свою работу, чтобы стать ещё лучше в следующий раз. Я уважаю каждого своего соперника. Я один из тех людей, за чьей игрой могут наблюдать с интересом, для меня это значит очень многое», – цитирует Циципаса официальный сайт ATP.