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Навратилова — Шараповой: наслаждайся жизнью после тенниса

Навратилова — Шараповой: наслаждайся жизнью после тенниса
Теннис / WTA 0

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Мартина Навратилова отреагировала на решение российской теннисистки Марии Шараповой завершить карьеру.

«Мария, поздравляю с чудесной карьерой, которая включает в себя карьерный «Большой шлем», а также с привлечением множества новых фанатов в теннис – спорт, который мы любим. Наслаждайся жизнью после тенниса. Я бы не посмела назвать это выходом на пенсию», – написала Навратилова в своём „твиттере“.

Пост доступен в «твиттере» Мартины Навратиловой.

Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры вчера, 26 февраля. Российская теннисистка является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема», а также серебряным призёром Олимпиады-2012.

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