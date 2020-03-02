Ферреро: думаю, рекорд Федерера по «Большим шлемам» побьёт Джокович, а не Надаль

Экс первая ракетка мира, победитель «Ролан-Гаросс»-2003 Хуан-Карлос Ферреро рассказал, чего он ожидает от теннисистов «Большой тройки» в ближайшие несколько лет.

«Я вижу, как молодые игроки становятся всё более способными и их уровень приближается к «Большой тройке», но Федерер, Надаль и Джокович проведут ещё несколько отличных лет.



Кто выиграет больше «Больших шлемов»? Честно, я думаю, что и у Надаля, и у Джоковича есть возможность побить рекорд Федерера. Но считаю, что это сделает Новак, из-за его возраста и покрытий, на которых играют турниры «Большого шлема».



Кто из молодых игроков первым выиграет «Большой шлем»? Сложно сказать. В последний год из топ-10 только у Доминика Тима и Стефаноса Циципаса была возможность одолеть теннисистов «Большой тройки», поэтому я скажу, что кто-то из них. Уровень Тима на прошедшем Australian Open был потрясающим, он был близок к победе», – цитирует Ферреро Tennis Head.