Димитров: Надаль помог мне в сложные времена

Болгарский теннисист Григор Димитров рассказал об отношении к 19-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю.

«Он особенный парень. Если честно, это потрясающая личность. Я провёл так много времени с ним на корте и за его пределами. Я тренировался с ним, у нас были общие моменты вне корта. Я многому научился у Надаля в последние годы. У меня были сложные времена, но он мне помог. Благодаря нашим совместным тренировкам моя форма улучшилась. Вокруг него всегда позитив. Мне приятно находиться с ним рядом», — цитирует Димитрова Daily Express.

Вчера, 2 марта, Надаль и Димитров провели выставочный матч в Атланте (США). Испанец одержал победу со счётом 7:5, 6:3. В рейтинге ATP Рафаэль занимает вторую строчку, Григор — 19-ю.