Маррей возобновил тренировки на корте

Британский теннисист Энди Маррей, восстанавливающийся после очередной травмы бедра, приступил к тренировкам на корте. Шотландец выложил в «Инстаграме» видео с работой на корте.
Ранее мать теннисиста Джуди Маррей призналась, что пока не знает, когда её сын сможет вновь участвовать в соревнованиях.
Маррей не принимал участия в турнирах с ноября 2019 года. Тогда он выступал за сборную Великобритании на Кубке Дэвиса. До этого спортсмен перенёс операцию на бедре, ему заменили сустав. Из-за сильных болей Энди говорил, что планирует завершить карьеру. Но после операции ему удалось снова вернуться на корт.
В июне Маррей в паре с испанцем Фелисиано Лопесом победил в Лондоне, завоевав титул на первом же турнире после возвращения. А в октябре 2019 года Маррей выиграл турнир в Антверпене в одиночном разряде.
- 3 марта 2020
-
19:29
-
18:10
-
15:05
-
14:31
-
13:18
-
12:07
-
11:59
-
11:13
-
10:30
-
09:28
-
08:35
-
00:47
- 2 марта 2020
-
23:51
-
23:21
-
22:03
-
20:15
-
19:57
-
19:37
-
18:55
-
17:39
-
16:21
-
14:39
-
13:44
-
13:08
-
12:21
-
11:34
-
11:19
-
10:05
-
09:10
-
08:25
-
08:21
-
00:28
-
00:05
- 1 марта 2020
-
23:31
-
22:28