Маррей возобновил тренировки на корте

Британский теннисист Энди Маррей, восстанавливающийся после очередной травмы бедра, приступил к тренировкам на корте. Шотландец выложил в «Инстаграме» видео с работой на корте.

Ранее мать теннисиста Джуди Маррей призналась, что пока не знает, когда её сын сможет вновь участвовать в соревнованиях.

Маррей не принимал участия в турнирах с ноября 2019 года. Тогда он выступал за сборную Великобритании на Кубке Дэвиса. До этого спортсмен перенёс операцию на бедре, ему заменили сустав. Из-за сильных болей Энди говорил, что планирует завершить карьеру. Но после операции ему удалось снова вернуться на корт.

В июне Маррей в паре с испанцем Фелисиано Лопесом победил в Лондоне, завоевав титул на первом же турнире после возвращения. А в октябре 2019 года Маррей выиграл турнир в Антверпене в одиночном разряде.