На турнире в Индиан-Уэллсе примут дополнительные меры предосторожности из-за коронавируса

Организаторы турнира категории «Мастерc» в Индиан-Уэллсе (США) примут дополнительные меры предосторожности на соревнованиях в связи с распространением коронавируса.

«Мы пристально наблюдаем за развитием ситуации с коронавирусом. Мы остаёмся настроены позитивно на этот «Мастерс» и ожидаем, что сможем совсем скоро поприветствовать всех на Индиан-Уэллсе.



Мы в постоянно контактируем с WTA и ATP, соблюдаем рекомендации здравоохранительных организаций и продолжаем следить за ситуацией.



Мы установили более 250 дополнительных дезинфицирующих устройств для рук на всей территории и активно работаем с нашим персоналом и волонтёрами, чтобы изучить лучшие методы охраны здоровья.



Наш самый главный приоритет – здоровье спортсменов, болельщиков и всех, кто причастен к турниру», – приводит слова организаторов Daily Express.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе пройдёт с 12 по 22 марта.

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