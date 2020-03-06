Звонарёва победила лидера посева и вышла в четвертьфинал в Индиан-Уэллсе
Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва вышла в четвертьфинал челленджера в Индиан-Уэллсе (США), обыграв представительницу Чехии Катержину Синякову, посеянную под первым номером, со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 9 минут.
Вера ни разу не подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 5 двойных ошибок и 4 брейка.
За выход в полуфинал Звонарёва поспорит с немкой Лаурой Зигемунд, получившей пятый номер посева.
На мужском челленджере в Индиан-Уэллсе россиянин Евгений Донской (13) в матче третьего круга проиграл хозяину кортов Джеку Соку со счётом 4:6, 6:4, 6:7 (3:7).
На женском турнире в Индиан-Уэллсе осталась одна россиянка
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