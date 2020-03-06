Чилич считает, что Джокович превзойдёт достижение Федерера по количеству побед на ТБШ

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился мнением о сербе Новаке Джоковиче, который возглавляет рейтинг ATP. По мнению Чилича, у Джоковича есть все шансы, чтобы стать рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В настоящее время рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру, выигравшему 20 турниров «Большого шлема». В активе Джоковича — 17 титулов.

«Джокович не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Он является фаворитом турнира в Индиан-Уэллсе. Считаю, что Новак, находясь на пике формы, является величайшим игроком в истории. Никто так здорово не играет, как он. Он будет мотивирован, постарается обойти Надаля в гонке за первое место рейтинга.

На мой взгляд, у Джоковича лучшие шансы завершить карьеру с наибольшим количеством побед на турнирах «Большого шлема». Он не так сильно отстаёт от Федерера, у Новака нет проблем со здоровьем, его окружает отличная команда. Он может выступать на самом высоком уровне ещё 4-6 лет», — цитирует Чилича Tennis World USA.