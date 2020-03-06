Чилич считает, что Джокович превзойдёт достижение Федерера по количеству побед на ТБШ

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился мнением о сербе Новаке Джоковиче, который возглавляет рейтинг ATP. По мнению Чилича, у Джоковича есть все шансы, чтобы стать рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В настоящее время рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру, выигравшему 20 турниров «Большого шлема». В активе Джоковича — 17 титулов.
«Джокович не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Он является фаворитом турнира в Индиан-Уэллсе. Считаю, что Новак, находясь на пике формы, является величайшим игроком в истории. Никто так здорово не играет, как он. Он будет мотивирован, постарается обойти Надаля в гонке за первое место рейтинга.
На мой взгляд, у Джоковича лучшие шансы завершить карьеру с наибольшим количеством побед на турнирах «Большого шлема». Он не так сильно отстаёт от Федерера, у Новака нет проблем со здоровьем, его окружает отличная команда. Он может выступать на самом высоком уровне ещё 4-6 лет», — цитирует Чилича Tennis World USA.
- 6 марта 2020
-
10:22
-
09:09
-
09:03
-
08:22
-
00:55
- 5 марта 2020
-
22:55
-
17:40
-
16:46
-
15:17
-
14:45
-
14:16
-
12:32
-
11:41
-
11:17
-
10:33
-
09:49
-
09:28
-
08:36
-
00:57
-
00:44
- 4 марта 2020
-
20:58
-
17:03
-
16:24
-
15:21
-
14:11
-
13:20
-
12:29
-
11:23
-
10:11
-
09:10
-
08:52
-
08:38
-
08:33
-
00:30
- 3 марта 2020
-
23:02