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Чилич считает, что Джокович превзойдёт достижение Федерера по количеству побед на ТБШ

Чилич считает, что Джокович превзойдёт достижение Федерера по количеству побед на ТБШ
Теннис / ATP 0

Хорватский теннисист Марин Чилич поделился мнением о сербе Новаке Джоковиче, который возглавляет рейтинг ATP. По мнению Чилича, у Джоковича есть все шансы, чтобы стать рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». В настоящее время рекорд принадлежит швейцарцу Роджеру Федереру, выигравшему 20 турниров «Большого шлема». В активе Джоковича — 17 титулов.

«Джокович не проиграл ни одного матча в нынешнем сезоне. Он является фаворитом турнира в Индиан-Уэллсе. Считаю, что Новак, находясь на пике формы, является величайшим игроком в истории. Никто так здорово не играет, как он. Он будет мотивирован, постарается обойти Надаля в гонке за первое место рейтинга.

На мой взгляд, у Джоковича лучшие шансы завершить карьеру с наибольшим количеством побед на турнирах «Большого шлема». Он не так сильно отстаёт от Федерера, у Новака нет проблем со здоровьем, его окружает отличная команда. Он может выступать на самом высоком уровне ещё 4-6 лет», — цитирует Чилича Tennis World USA.

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