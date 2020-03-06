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Чемпионка Australian Open — 2020 Кенин вышла в полуфинал турнира в Лионе

Чемпионка Australian Open — 2020 Кенин вышла в полуфинал турнира в Лионе
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Софья Кенин, посеянная под первым номером на турнире в Лионе (Франция), одержала победу в четвертьфинальном матче с француженкой Осеан Доден со счётом 6:1, 6:7, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 53 минуты. На счету Кенин 11 эйсов, 3 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14. Доден 13 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 3.

В следующей стадии турнира американская теннисистка встретится с победительницей встречи между бельгийкой Элисон ван Эйтванк и француженкой Каролин Гарсией.

На старте турнира Кенин одолела россиянку Виталию Дьяченко.

На данный момент победительница Australian Open — 2020 располагается на пятой строчке рейтинга WTA.

Турнир в Лионе завершится 8 марта.

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Лион. 1/4 финала
06 марта 2020, пятница. 19:30 МСК
Софья Кенин
5
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
1 		7 7 2
         
Осеан Доден
130
Франция
Осеан Доден
О. Доден
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