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Организаторы «Ролан Гаррос» не рассматривают возможность отмены турнира из-за коронавируса

Организаторы «Ролан Гаррос» не рассматривают возможность отмены турнира из-за коронавируса
Теннис 0

Организаторы Открытого чемпионата Франции не рассматривают возможность отмены или переноса турнира из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает AFP.

«У нас территория размером 13 гектаров, что поможет организовать поток зрителей. Такого нет, например, на футбольных стадионах», – сказал президент Федерации тенниса Франции Жан-Франсуа Вилотт.

Сообщается, что в качестве дополнительных мер предосторожности рассматривают предоставление зрителям наборов с медицинскими масками и антисептиками и аннуляцию билетов для жителей стран, где существует наиболее высокая опасность заражения коронавирусом.

Ранее сообщалось об отмене трёх турниров серии «челленджер» в Китае (турниры WTA в Куньмине и Сиане, турнир ATP в Аньнине) из-за коронавируса. Три челленджера в Южной Корее были отложены на более поздний срок.

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