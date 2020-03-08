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Звонарёва снялась с полуфинального матча соревнований в Индиан-Уэллсе

Звонарёва снялась с полуфинального матча соревнований в Индиан-Уэллсе
Теннис / WTA 0

Двукратная финалистка турниров серии «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира россиянка Вера Звонарёва на вышла на полуфинальный матч челленджера в Индиан-Уэллсе (США). Её соперница по встреча японка Мисаки Дои пробилась в 1/2 финала без борьбы.

Ранее Вера поочерёдно обыграла китаянку Ван Сий, австралийку Саманту Стосур, чешку Катержину Синякову и Лауру Зигемунд из Германии.

Дои за главный трофей соревнований поспорит с румынкой Ириной Бегу, которая обыграла Лесю Цуренко из Украины — 6:4, 6:4.

Уже на следующей неделе Звонарёва должна сыграть в Индиан-Уэллсе на более престижном турнире категории Premier. 35-летняя теннисистка пробилась в основную сетку благодаря отказу Виктории Азаренко из Беларуси.

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