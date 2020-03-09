Названа лучшая теннисистка февраля в WTA-туре

Румынка Симона Халеп признана лучшей теннисисткой по итогам февраля 2020 года, сообщает официальный сайт тура. На эту награду также претендовали представительница Беларуси Арина Соболенко и голландка Кики Бертенс. Халеп в феврале выиграла турнир в Дубае.

По итогам января лучшей теннисисткой была признана победительница Открытого чемпионата Австралии 2020 года американка Софья Кенин.

В категории «Прорыв месяца» первенствовала мексиканка Рената Сарасуа. 22-летняя теннисистка стала первой мексиканкой за 27 лет, которой удалось дойти до полуфинала турнира WTA (в Акапулько).

Второе место в голосовании заняла Елена Рыбакина из Казахстана, третье — швейцарка Леони Кюнг, четвёртое — канадка Лейла Фернандес. В категории «Прорыв января» победила Онс Жабер из Туниса.

Соболенко претендует на звание лучшей теннисистки февраля