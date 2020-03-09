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Сафиуллин опустился на одну строчку в рейтинге ATP, Медведев — пятый

Сафиуллин опустился на одну строчку в рейтинге ATP, Медведев — пятый
Теннис / ATP 0

В обновлённом рейтинге ATP от 9 марта российский теннисист Роман Сафиуллин опустился на 189-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 9 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2234.
15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2120...
115 (115). Евгений Донской (Россия) — 505…
189 (188). Роман Сафиуллин (Россия) — 271.

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