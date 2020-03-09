Сафиуллин опустился на одну строчку в рейтинге ATP, Медведев — пятый

«Летом Медведев потратил слишком много сил». Сможет ли россиянин вернуть чемпионскую игру?

Даниил играет слабее, чем во время впечатляющей серии в Америке. Но ему может хватить запаса очков, чтобы рвануть на рекордное 3-е место.