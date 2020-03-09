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Шарапова в паре с Макинроем победила в кулинарном соревновании

Шарапова в паре с Макинроем победила в кулинарном соревновании
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова, в феврале объявившая о завершении карьеры, приняла участие в ряде акций в рамках выставочного турнира Riviera Tennis Classic. В частности, бывшая первая ракетка мира вместе с семикратным победителем турниров серии «Большого шлема» американцем Джоном Макинроем приготовила пасту.

В кулинарном противостоянии их соперниками были Аманда Анисимова и Майкл Чанг.

«Завершив карьеру, готовлю пасту с Джоном Макинроем», — написала Шарапова.

Фото доступно в «твиттере» Марии Шараповой.

Шарапова и Макинрой оказались сильнее в этом состязании, сообщается в «твиттере» Outside the Ball.

Мария за карьеру выиграла 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде), включая Итоговый чемпионат WTA—2004. Шарапова — обладательница Кубка Федерации (2008), серебряный призёр Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

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