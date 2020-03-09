Сафиуллин покинул топ-100 чемпионской гонки ATP, Рублёв — пятый
В обновлённой версии чемпионской гонки ATP от 9 марта российский теннисист Роман Сафиуллин опустился на 103-ю строчку. В топ-10 изменений не произошло.
Чемпионская гонка ATP. 9 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 3165.
2 (2). Доминик Тим (Австрия) — 1355.
3 (3). Гаэль Монфис (Франция) — 1145.
4 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 1110.
5 (5). Андрей Рублёв (Россия) — 860.
6 (6). Кристьян Гарин (Чили) — 840.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 765.
8 (8). Стефанос Циципас (Греция) — 760.
9 (9). Роджер Федерер (Швейцария) — 720.
10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 635.
...
15 (15). Даниил Медведев (Россия) — 480...
24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 380...
103 (98). Роман Сафиуллин (Россия) — 131.
Сафиуллин опустился на одну строчку в рейтинге ATP, Медведев — пятый
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