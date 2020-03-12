Источник: ATP одобрила отмену турниров на 6 недель

В ATP одобрили отмену турниров на ближайшие шесть недель в связи с коронавирусом, сообщает The Telegraph. Мужской тур может возобновиться 27 апреля. WTA пока решение о предстоящих соревнованиях не объявила.

Совет ATP провёл внеочередное заседание после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Участие в телефонной конфереции помимо руководства тура приняли и ведущие игроки, включая первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Стороны рассмотрели все возможные сценарии.

Многие игроки выступали за проведение турниров без зрителей, но, вероятно, в итоге соревнования будут отменены вообще. После отмены «Мастерса» в Индиан-Уэллсе аналогичная участь ожидает «Мастерсы» в Майами, Монте-Карло и турниры в Хьюстоне, Марракеше, Барселоне и Будапеште.

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