«Остановите всё сейчас же!» Полуфиналистка Уимблдона обратилась к WTA

Полуфиналистка Уимблдона-2013 бельгийка Кирстен Флипкенс обратилась к руководству WTA с просьбой прояснить ситуацию вокруг предстоящих турниров. Ранее соревнования в Индиан-Уэллсе были отменены из-за угрозы распространения коронавируса.

«WTA, не позволяйте нам торчать здесь без информации! Завтра у меня рейс в Гвадалахару. Я не хочу лететь туда, если вы уже знаете, что отмените этот турнир. Просто делайте то, что лучше всего — остановите всё сейчас же!

Я чувствую себя такой бесполезной! Ради чего мы тренируемся? Ради Гвадалахары? Ради Майами? Ради «Ролан Гаррос»? Ради… чего? Кроме того, если турнир в Гвадалахаре состоится… Хочу ли я ехать туда? Не уверена, что вообще смогу вернуться в Бельгию из-за распространяющихся слухов о закрытии границ", — написала Флипкенс в своём «твиттере».

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