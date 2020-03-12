Все теннисные турниры в Испании отменены до 5 апреля

Федерация тенниса Испании на своём официальном сайте объявила об отмене всех национальных и международных турниров в стране до 5 апреля в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, не состоится челленджер в Марбелье.

«5 апреля совет директоров федерации повторно проанализирует ситуацию с коронавирусом в стране и будет действовать в интересах здоровья игроков, болельщиков и населения в целом», — говорится в сообщении.

Ранее были отменены «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) и финальная стадия Кубка Федерации.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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