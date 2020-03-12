Ф. Лопес написал о поиске спарринг-партнёра в Майами. Ему ответила мать Энди Маррея

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес в связи с отменой «Мастерса» в Индиан-Уэллсе остался без игровой практики, поэтому обратился к игрокам, которые могли бы составить ему компанию на тренировке в Майами.

«Кто-нибудь из теннисистов в Майами готов потренироваться начиная с пятницы, 13-е, пока мы ждём исчезновения вируса?» — написал Лопес в своём «твиттере».

О своей готовности потренироваться с Лопесом написала Джуди Маррей, мать Энди и Джейми Маррея, но при этом добавила хохочущий смайлик.

Пр информации ряда источника, «Мастерс» в Майами также будет отменён из-за угрозы распространения коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

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Источник: ATP одобрила отмену турниров на 6 недель