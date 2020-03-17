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Капитан сборной США — о переносе РГ-2020: Федерер, наконец, не пропускает грунтовый сезон

Капитан сборной США — о переносе РГ-2020: Федерер, наконец, не пропускает грунтовый сезон
Теннис / WTA 0

Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года капитан сборной США на Кубке Дэвиса Мэрди Фиш отреагировал на перенос Открытого чемпионата Франции по теннису. Ранее было объявлено, что турнир перенесён с мая на конец сентября из-за распространения коронавируса в мире.

«Чтоооооооооо?! Наконец, Роджер Федерер не пропускает грунтовый сезон!» — написал Фиш в своём «твиттере».

«Ролан Гаррос» будет проходить с 20 сентября по 4 октября. Предполагалось, что турнир начнётся 18 мая. Но организаторы опасаются, что к этому времени не удастся организовать соревнования.

Из-за переноса «Ролан Гаррос» будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария), Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). В это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.

«Ролан Гаррос» перенесли на конец сентября
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