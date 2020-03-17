Капитан сборной США — о переносе РГ-2020: Федерер, наконец, не пропускает грунтовый сезон

Серебряный призёр Олимпийских игр 2004 года капитан сборной США на Кубке Дэвиса Мэрди Фиш отреагировал на перенос Открытого чемпионата Франции по теннису. Ранее было объявлено, что турнир перенесён с мая на конец сентября из-за распространения коронавируса в мире.

«Чтоооооооооо?! Наконец, Роджер Федерер не пропускает грунтовый сезон!» — написал Фиш в своём «твиттере».

«Ролан Гаррос» будет проходить с 20 сентября по 4 октября. Предполагалось, что турнир начнётся 18 мая. Но организаторы опасаются, что к этому времени не удастся организовать соревнования.

Из-за переноса «Ролан Гаррос» будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария), Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). В это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.