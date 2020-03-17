Тарпищев — о переносе «Ролан Гаррос»: весь календарь сломан, многих турниров нет

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал перенос Открытого чемпионата Франции по теннису с мая на сентябрь 2020 года из-за пандемии коронавируса.
«Весь календарь сломан. Многих турниров нет. Это, наверное, единственный турнир, который состоится. Турнир состоится, и это уже хорошо. Конечно, подготовка скомкана. Непонятно, что сейчас делать, где тренироваться», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
«Ролан Гаррос» будет проходить с 20 сентября по 4 октября. Предполагалось, что турнир начнётся 18 мая. Но организаторы опасаются, что к этому времени не удастся организовать соревнования.
Из-за переноса «Ролан Гаррос» будет проходить в одно время с турнирами в Метце (Франция), Санкт-Петербурге (Россия), Софии (Болгария), Чжухае (Китай) и Чэнду (Китай). В это же время в Бостоне (США) будет проходить Кубок Лэйвера.
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