Шарди — о переносе «Ролан Гаррос»: я потрясён. ATP ничего не знала об этом

Французский теннисист Жереми Шарди прокомментировал информацию о переносе «Ролан Гаррос» на конец сентября из-за угрозы распространения коронавируса.
«Я немного потрясён из-за нехватки информации для нас, игроков. Я получил электронное письмо от Федерации тенниса Франции, однако ATP ничего не знала об этом и ничего не присылала нам. Это странно. Грунтовый сезон в апреле-мае уже завершится. А там наступит травяной сезон и Уимблдон.
Я рад, что «Ролан Гаррос» остался в календаре. Этот турнир я предпочитаю другим. Если мы меняем календарь, то в первую очередь должны думать о крупных турнирах — «Шлемах» и «Мастерсах». Эти турниры привлекают зрителей. Если мы хотим сохранить наш вид спорта, они должны быть в приоритете. Однако возвращение на грунт после харда может быть опасным.
В целом из-за ситуации с коронавирусом я не так много думаю о спорте. В Лондоне я вижу заполненные пабы, это контрастирует с тем, что происходит во Франции. Я обеспокоен. Люди на улице ведут себя безответственно», — приводит слова Шарди L'Equipe.
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