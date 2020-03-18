Кузнецова поделилась видео, на котором проходил тест на коронавирус

Российская теннисистка, чемпионка Открытого чемпионата Франции — 2009 Светлана Кузнецова поделилась видео, на котором она прошла тест на наличие коронавируса в организме. Исследование дало отрицательный результат — COVID-19 не обнаружено.



«Берегите себя и близких! Сил всем и понимания ситуации», — так Светлана подписала видео.

Видео доступно в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны, при этом большое количество международных организаций переходят на удалённую работу.