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Кузнецова поделилась видео, на котором проходил тест на коронавирус

Кузнецова поделилась видео, на котором проходил тест на коронавирус
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка, чемпионка Открытого чемпионата Франции — 2009 Светлана Кузнецова поделилась видео, на котором она прошла тест на наличие коронавируса в организме. Исследование дало отрицательный результат — COVID-19 не обнаружено.

«Берегите себя и близких! Сил всем и понимания ситуации», — так Светлана подписала видео.

Видео доступно в «инстаграме» Светланы Кузнецовой.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане (провинция Хубэй, Китай). На текущий момент во всём мире вирусом заразилось более 180 тыс. человек. Число погибших превысило 7000 человек. В России зарегистрировано уже более 100 заболевших. Министерство спорта РФ предлагает запретить все соревнования на территории страны, при этом большое количество международных организаций переходят на удалённую работу.

Теннисный сезон остановлен до лета. Все грунтовые турниры, кроме «Ролан Гаррос», отменены
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