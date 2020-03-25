Первым теннисистом с коронавирусом стал победитель турнира в Сантьяго Уайлд

Бразилец Тиаго Сейбот Уайлд, ставший победителем февральского турнира АТР в чилийском Сантьяго, заразился коронавирусом. Он стал первым теннисистом, у которого обнаружен COVID-19.

«Всю последнюю неделю я провёл в самоизоляции, следовал рекомендациям врача, заботился о себе. Хочу в очередной раз всем напомнить, что надо оставаться дома и позаботиться о своих близких — это может помешать распространения вируса», — написал Уайлд в «Твиттере».

Победа в Сантьяго стала для 20-летнего бразильца первым триумфом в карьере в турнирах АТР.

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.