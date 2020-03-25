Циципасу не нужны болбои, когда есть навык Человека-паука. Видео
Шестая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас поделился в своём «инстаграме» забавным видео, на котором при помощи монтажа ему добавлены суперспособности Человека-паука.
Видео доступно на «Чемпионате».
18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением, в котором объявили о приостановлении проведения любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся в самоизоляции, поддерживая форму индивидуально.
Исключением может стать лишь Открытый чемпионат Франции, о переносе которого стало известно ранее. Согласно предварительным планам «Ролан Гаррос» должен пройти в сентябре. Кроме того, организаторы турнира в Риме (Италия) хотят провести соревнования накануне «Ролан Гаррос».
Чилич похвастал чеканкой теннисного мяча
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