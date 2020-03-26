Первый «Мастерс» в карьере Новака Джоковича. Сетки Индиан-Уэллса и Майами 2007 года

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки турниров серии «Мастерс» 2007 года в Индиан-Уэллсе и Майами.



Индиан-Уэллс. Мужчины. Турнирная сетка



Индиан-Уэллс. Женщины. Турнирная сетка



Майами. Мужчины. Турнирная сетка



Майами. Женщины. Турнирная сетка

Для испанца Рафаэля Надаля это был первый титул из трёх, завоёванных в Индиан-Уэллсе (2007, 2009, 2013). В финале испанец обыграл серба Новака Джоковича — 6:2, 7:5. Всего за карьеру Рафаэль выиграл 35 «Мастерсов» (рекорд в истории).

Через две недели в Майами выиграл уже Джокович. В финале 19-летний Новак обыграл аргентинца Гильермо Каньяса в трёх партиях пятисетового формата (6:3, 6:2, 6:4). Для серба это был вообще первый выигранный «Мастерс» в карьере. После этого он побеждал на турнирах такого ранга ещё 33 раза (второй показатель в истории).

Женский турнир в Индиан-Уэллсе выиграла словачка Даниэла Гантухова, победив в финале россиянку Светлану Кузнецову — 6:3, 6:4. Даниэла за карьеру выиграла всего 7 титулов, и две крупнейшие победы пришлись как раз на Индиан-Уэллс (2002, 2007).

В женском Майами-2007 выиграла Серена Уильямс, справившаяся в трёхсетовом финале с бельгийкой Жюстин Энен – 0:6, 7:5, 6:3. Для Серены это один из самых успешных турниров в карьере — его она выиграла 8 раз (2002–2004, 2007, 2008, 2013–2015).