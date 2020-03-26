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Первый «Мастерс» в карьере Новака Джоковича. Сетки Индиан-Уэллса и Майами 2007 года

Первый «Мастерс» в карьере Новака Джоковича. Сетки Индиан-Уэллса и Майами 2007 года
Теннис / WTA 0

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки турниров серии «Мастерс» 2007 года в Индиан-Уэллсе и Майами.

Индиан-Уэллс. Мужчины. Турнирная сетка

Индиан-Уэллс. Женщины. Турнирная сетка

Майами. Мужчины. Турнирная сетка

Майами. Женщины. Турнирная сетка

Для испанца Рафаэля Надаля это был первый титул из трёх, завоёванных в Индиан-Уэллсе (2007, 2009, 2013). В финале испанец обыграл серба Новака Джоковича — 6:2, 7:5. Всего за карьеру Рафаэль выиграл 35 «Мастерсов» (рекорд в истории).

Индиан-Уэллс (м). Финал
18 марта 2007, воскресенье
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5  
6 		7  
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Через две недели в Майами выиграл уже Джокович. В финале 19-летний Новак обыграл аргентинца Гильермо Каньяса в трёх партиях пятисетового формата (6:3, 6:2, 6:4). Для серба это был вообще первый выигранный «Мастерс» в карьере. После этого он побеждал на турнирах такого ранга ещё 33 раза (второй показатель в истории).

Майами (м). Финал
01 апреля 2007, воскресенье
Гильермо Каньяс
Аргентина
Гильермо Каньяс
Г. Каньяс
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		2 4    
6 		6 6    
             
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

Женский турнир в Индиан-Уэллсе выиграла словачка Даниэла Гантухова, победив в финале россиянку Светлану Кузнецову — 6:3, 6:4. Даниэла за карьеру выиграла всего 7 титулов, и две крупнейшие победы пришлись как раз на Индиан-Уэллс (2002, 2007).

Индиан-Уэллс (ж). Финал
18 марта 2007, воскресенье
Даниэла Гантухова
Словакия
Даниэла Гантухова
Д. Гантухова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова

В женском Майами-2007 выиграла Серена Уильямс, справившаяся в трёхсетовом финале с бельгийкой Жюстин Энен – 0:6, 7:5, 6:3. Для Серены это один из самых успешных турниров в карьере — его она выиграла 8 раз (2002–2004, 2007, 2008, 2013–2015).

Майами (ж). Финал
01 апреля 2007, воскресенье
Серена Уильямс
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
0 		7 6
6 		5 3
         
Жюстин Энен
Бельгия
Жюстин Энен
Ж. Энен
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