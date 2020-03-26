Первый «Мастерс» в карьере Новака Джоковича. Сетки Индиан-Уэллса и Майами 2007 года

В статистическую базу «Чемпионата» добавлены сетки турниров серии «Мастерс» 2007 года в Индиан-Уэллсе и Майами.
Индиан-Уэллс. Мужчины. Турнирная сетка
Индиан-Уэллс. Женщины. Турнирная сетка
Майами. Мужчины. Турнирная сетка
Майами. Женщины. Турнирная сетка
Для испанца Рафаэля Надаля это был первый титул из трёх, завоёванных в Индиан-Уэллсе (2007, 2009, 2013). В финале испанец обыграл серба Новака Джоковича — 6:2, 7:5. Всего за карьеру Рафаэль выиграл 35 «Мастерсов» (рекорд в истории).
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
Через две недели в Майами выиграл уже Джокович. В финале 19-летний Новак обыграл аргентинца Гильермо Каньяса в трёх партиях пятисетового формата (6:3, 6:2, 6:4). Для серба это был вообще первый выигранный «Мастерс» в карьере. После этого он побеждал на турнирах такого ранга ещё 33 раза (второй показатель в истории).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|2
|4
|
|6
|6
Женский турнир в Индиан-Уэллсе выиграла словачка Даниэла Гантухова, победив в финале россиянку Светлану Кузнецову — 6:3, 6:4. Даниэла за карьеру выиграла всего 7 титулов, и две крупнейшие победы пришлись как раз на Индиан-Уэллс (2002, 2007).
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
В женском Майами-2007 выиграла Серена Уильямс, справившаяся в трёхсетовом финале с бельгийкой Жюстин Энен – 0:6, 7:5, 6:3. Для Серены это один из самых успешных турниров в карьере — его она выиграла 8 раз (2002–2004, 2007, 2008, 2013–2015).
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|3
- 26 марта 2020
-
20:27
-
16:32
-
16:05
-
15:46
-
13:22
-
12:06
-
10:02
-
09:30
-
00:43
- 25 марта 2020
-
22:06
-
21:00
-
17:45
-
16:47
-
16:33
-
15:40
-
14:30
-
12:36
-
11:28
-
10:37
-
09:53
-
09:41
-
07:00
- 24 марта 2020
-
23:06
-
21:17
-
21:06
-
20:35
-
20:26
-
18:59
-
18:41
-
14:57
-
14:35
-
13:54
-
13:41
-
12:56
-
12:40