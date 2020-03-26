Навратилова — о каминг-ауте: я могла потерять работу и спонсоров, но мне было наплевать

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова рассказала, при каких условиях призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.



«Хотела сделать это раньше, но думала, что это моё личное дело. У меня не было проблем с ориентацией, как только поняла, что я гомосексуальна.



Понимала, что моя жизнь изменится и станет сложнее, но что есть то есть. Я не видела в этом проблемы, а вот у общества они определённо были. Я выступала в одиночном виде спорта, и мне не могли запретить играть в теннис по той причине, что я лесбиянка. Выступай я в командном виде спорта, у меня появились бы проблемы — тренер мог бы не ставить меня на игру, школа могла бы запретить играть. Можно быть лучшим игроком и при этом не выступать.



В общем, знала, что так спокойнее. Я могла потерять теннис, могла потерять работу. Я бы не могла зарабатывать на жизнь, играть. Могла бы потерять рекламные контракты, но мне было наплевать. Я играла не ради денег, я просто хотела выступать. Почему не стала признаваться раньше? Мне бы могли отказать в гражданстве. В те времена могли абсолютно на законных основаниях отказать в гражданстве из-за гомосексуальности», — заявила Навратилова в передаче Карена Шаиняна на YouTube.

Навратилова: в теннисе всем всё равно, какая у кого ориентация