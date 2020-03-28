Хорошо ли вы знаете историю турниров в Индиан-Уэллсе и Майами?

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на вопросы об истории турниров в Индиан-Уэллсе и Майами. Проверьте свои знания о «Мастерсах» с помощью нашего теста. Кто выигрывал оба турнира в один сезон? Почему сёстры Уильямс бойкотировали турнир в Индиан-Уэллсе? На эти и другие вопросы ответы представлены в тесте.
Турниры в Индиан-Уэллсе и Майами в 2020 году были отменены из-за пандемии коронавируса. Соревнования не будут проводиться как минимум до июня.
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По данным на 27 марта, от коронавируса скончалось более 24 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 124 тыс.
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