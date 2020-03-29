Шарапова и Димитров или Кирьос и Калинская? Выбери самую яркую и интересную теннисную пару

Пока теннис находится на вынужденной паузе, «Чемпионат» предлагает вспомнить эффектные романтические союзы игроков и выбрать самый яркий из них. Ознакомиться с историей отношений каждой из пар можно в специальном материале портала.

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Напомним, в связи с мировой пандемией коронавируса в большом теннисе объявлена пауза. Теннисисты смогут продолжить соревноваться не ранее 8 июня. Теннисисты продолжают поддерживать физическую форму индивидуально.

Ранее «Чемпионат» предлагал своим читателям проверить себя на знание истории престижных соревнований в Майами и Индиан-Уэллсе. Напомним, американские турниры стали первыми из отменённых по причине распространения по миру коронавирусной инфекции.