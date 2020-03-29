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Шарапова и Димитров или Кирьос и Калинская? Выбери самую яркую и интересную теннисную пару

Шарапова и Димитров или Кирьос и Калинская? Выбери самую яркую и интересную теннисную пару
Теннис 0

Пока теннис находится на вынужденной паузе, «Чемпионат» предлагает вспомнить эффектные романтические союзы игроков и выбрать самый яркий из них. Ознакомиться с историей отношений каждой из пар можно в специальном материале портала.

Если опрос не открывается на нашем сайте, свой голос также можно отдать, перейдя по прямой ссылке.

Напомним, в связи с мировой пандемией коронавируса в большом теннисе объявлена пауза. Теннисисты смогут продолжить соревноваться не ранее 8 июня. Теннисисты продолжают поддерживать физическую форму индивидуально.

Ранее «Чемпионат» предлагал своим читателям проверить себя на знание истории престижных соревнований в Майами и Индиан-Уэллсе. Напомним, американские турниры стали первыми из отменённых по причине распространения по миру коронавирусной инфекции.

Калинская и Кирьос против Шараповой и Димитрова. Выбираем самую яркую теннисную пару
В теннисе часто образуются и распадаются романтические пары. Какая из них наиболее эффектная?
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