Санчес-Викарио — о коронавирусе: мы победим в этой битве!

Бывшая первая ракетка мира Аранча Санчес-Викарио рассказала, как изменилась её жизнь в связи с пандемией коронавируса. Испанка призналась, что беспокоится за свою маму.

«Сейчас я нахожусь в квартире в Майами, мы здесь застряли с моими детьми, Аранчей и Лео. Мы здесь находимся уже в течение недели, не покидая квартиру. Школы и пляжи закрыты, улицы пустые.

Я знаю о ситуации в Испании, предпринимала меры безопасности заранее. Сейчас я беспокоюсь за свою маму, ведь коронавирус представляет более серьёзную опасность для представителей старшего поколения. Вижу, как в Испании ведут борьбу с этой ужасной болезнью, как работают медики, уборщики в каждом госпитале, полиция и армия, люди в супермаркетах и магазинах. Все они — герои, они играют важнейшую роль в преодолении кризиса.

Я сама чувствую себя хорошо, рада, что нахожусь вместе с детьми, наслаждаюсь этими моментами. В то же время я хочу вернуться в Испанию, повидаться с семьёй. Но сейчас надо сосредоточиться на борьбе и обеспечить безопасность.

Спорт научил меня, как нужно бороться. Если борешься, побеждаешь. И именно так всё сейчас происходит в Испании, где идёт борьба с коронавирусом. Будучи испанкой, я хочу сказать своему народу: «Нужно продолжать борьбу, мы победим в этой битве!» — приводит слова Санчес-Викарио Tennis World USA.