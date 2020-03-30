Экс-тренер Тима: нужно сделать так, чтобы большие деньги получали учёные, а не спортсмены

Гюнтер Бресник, бывший тренер австрийского теннисиста Доминика Тима, поделился мнением о ситуации с пандемией коронавируса. Из-за угрозы распространения инфекции в мире были отменены практически все крупные соревнования. Бресник раскритиковал спортсменов, которые требуют предоставить им право не соблюдать условия карантина.

«Я не вижу причин, почему спортсменам должны дать исключение из правил. Всё, чего я достиг в своей жизни, было добыто с помощью спортсменов топ-уровня. Но подобные желания меня всегда раздражали. Настоящие герои — не они, а другие люди.

Просто подумайте, насколько это удивительно, что есть люди, например, Роналду, который зарабатывает по 100 тыс. евро в день, а нам не хватает денег для врачей! Нужно задаться вопросом о справедливости системы. Она не работает. Спорт остаётся большой индустрией, но мы теряем чувство того, что действительно важно. Нужно сделать так, чтобы большие деньги получали учёные, а не спортсмены.

Что касается вирус, то я не являюсь специалистом. Если я послушаю пять разных вирусологов, они дадут пять разных ответов. Я не думаю, что есть такой политик, который может решить все проблемы. Много ли среди них людей с высокими этическими ценностями? Там нет морали, честности, сострадания, лояльности», — цитирует Бресника Tennis World USA.