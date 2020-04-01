Чесноков: если ты не наркоман или алкоголик и имеешь иммунитет — не стоит бояться вируса

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков отреагировал на решение организаторов Уимблдона об отмене предстоящего розыгрыша старейшего турнира планеты и высказал своё мнение на тему мировой пандемии коронавируса.



«Организаторы всё рассчитали вплоть до мелочей, они до самого последнего момента молчали. Хотя считаю, что им стоило выдержать ещё небольшую паузу, но на попятную они уже точно не пойдут.



Любой теннисист перед сезоном делает себе план, по которому он должен идти в течение сезона. И чтобы находиться в хорошей форме, теннисист должен проводить минимум 20-25 турниров. Также есть четыре турнира «Большого шлема», перед которыми идут подготовительные турниры: на траве, харде и грунте. И получается, что все подготовительные турниры перед Уимблдоном отменились. А любой теннисист хочет подготовить себя к турниру «Большого шлема» и выступить на нём в лучшей форме.



Что касается вируса, то, конечно, есть много болезней, которые уносят много жизней. Например, проблемы с сердцем или употребление вредной пищи. Помните, если вы в хорошей форме, если вы следите за собой, если у вас хороший иммунитет и вы не наркоман и не алкоголик — не стоит ничего бояться и нужно жить обычной и нормальной жизнью. Что касается меня, то мне кажется, что я слишком мало получаю информации о коронавирусе», — заявил Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Чесноков: коронавирус — это ерунда. От инфаркта умирает гораздо больше людей