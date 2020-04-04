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Халеп — об отмене Уимблдона: теперь я буду действующей чемпионкой в течение двух лет

Халеп — об отмене Уимблдона: теперь я буду действующей чемпионкой в течение двух лет
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп призналась, что её в определённой степени порадовала отмена Уимблдона в связи с пандемией коронавируса. Действующая чемпионка Уимблдона отметила, что теперь она сохранит титул ещё как минимум на год.

«Я предпочитаю оставаться дома, наблюдаю, как всё развивается. Я снова начну путешествовать, но только после того, как буду убеждена, что это полностью безопасно. Пока же я не планирую покидать дом. И здорово, что решение по Уимблдону уже принято. Хоть я и скучаю по турнирам, но лучше оставаться дома в безопасности.

Решение о переносе воспринимаю позитивно. Теперь я буду действующей чемпионкой в течение двух лет. С осознанием этого можно пожить ещё год», — цитирует Халеп Eurosport.

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