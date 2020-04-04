Курье: организаторы «Ролан Гаррос» уже осознали, какую ошибку они совершили с переносом
Бывшая первая ракетка мира Джим Курье прокомментировал перенос Открытого чемпионата Франции по теннису. Турнир был перенесён с мая на сентябрь. При этом организаторы не консультировались с ведущими теннисными организациями.
«Исходя из того что я слышал, организаторы «Ролан Гаррос» уже осознали, какую ошибку они совершили, поставив турнир на чужие даты без предупреждения. Думаю, после объявления новых сроков было много разговоров в теннисных организациях», — цитирует Курье The New York Times.
18 марта Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) выступили с совместным заявлением о приостановке любых турниров до 7 июня. Теннисисты находятся на самоизоляции и поддерживают форму индивидуально.
Организаторы соревнований в Мадриде надеются провести турнир перед «Ролан Гаррос»
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