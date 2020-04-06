Сафин стал победителем виртуального US Open

Бывший российский теннисист Марат Сафин стал победителем виртуального Открытого чемпионата США. В финале россиянин победил испанца Рафаэля Надаля. Победитель определялся с помощью голосования в официальных «твиттере» и «инстаграме» соревнований.

За Сафина проголосовали 60% участников, а за Надаля — 40%.

В основную сетку турнира попали 32 победителя US Open разных лет. Роджер Федерер, Андре Агасси, Пит Сампрас, Джон Макинрой и Джимми Коннорс попали в сетку по два раза. В решающий матч пробились испанец Рафаэль Надаль и россиянин Марат Сафин.

На пути к финалу Сафин (2000) выбил из борьбы Коннорса (1978), Хуана Мартина дель Потро (2009) и обоих Федереров, Надаль (2010) – Агасси (1999), Стэна Вавринку (2016), Новака Джоковича (2011) и Сампраса (1990).